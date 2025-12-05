Η Ιωάννα Ασημακοπούλου ήταν καλεσμένη το πρωί της Παρασκευής 5/12 στην εκπομπή Happy Day με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και μίλησε για την επιστροφή της αγαπημένης σειράς Το Σόι Σου στον Alpha.

Η ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι τα νέα επεισόδια γυρίζονται σε διαφορετικό χώρο από τα παλιά, γεγονός που εξέπληξε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς κανείς προηγούμενος καλεσμένος δεν είχε αναφέρει αυτή την αλλαγή.

«Ένιωσα σαν να μην πέρασε μια μέρα. Το πλατό είναι σε άλλη περιοχή και ήταν πολύ παράξενο να ξαναδώ τα σκηνικά», ανέφερε η Ασημακοπούλου.

Η Σταματίνα από την πλευρά της σχολίασε: «Αυτή είναι μια λεπτομέρεια που δεν μας έχει πει κανείς άλλος. Το ακούω πρώτη φορά».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην αγάπη του κοινού για τη σειρά: «Πάντα υπάρχει η ανησυχία αν θα έχει επιτυχία, αλλά η επιστροφή αυτή ήταν σημαντική για όλους μας. Ο κόσμος την περίμενε με ανυπομονησία, γιατί έχει ανάγκη το γέλιο και να βλέπει στιγμές που θυμίζουν τη δική του οικογένεια».

