Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ιωάννα Μπέλλα, μοντέλο, Σταρ Ελλάς 2018 και πρώην υποψήφια του GNTM, ζει τα τελευταία χρόνια στο Ντουμπάι, όπου ασχολείται με το luxury real estate, όπως αναφέρει στο Instagram της.

Η τελευταία της εμφάνιση θυμίζει έντονα την Kim Kardashian, καθώς το μοντέλο έχει υιοθετήσει τον γνωστό «slim thick» σωματότυπο: λεπτή μέση και έντονες καμπύλες.

Στα στιγμιότυπα που μοιράζεται στα social media, γίνεται εμφανής η μεταμόρφωσή της, με ιδιαίτερη έμφαση στο σώμα και το στιλ.

Η Ιωάννα Μπέλλα έχει βρεθεί στο στόχαστρο για το έντονο photoshop στις φωτογραφίες της. Σε συνέντευξη του 2024 στο περιοδικό OK και τον Νίκο Γεωργιάδη, είχε δηλώσει: «Ζω σε μια χώρα τελείως διαφορετική από την Ελλάδα. Εδώ οι γυναίκες κάνουν πολύ Photoshop και βάφονται έντονα. Αυτό επιβάλλει η αγορά του Ντουμπάι. Είναι επαγγελματικοί λόγοι, έτσι κλείνεις περισσότερες δουλειές ως μοντέλο».

Δύο χρόνια νωρίτερα, είχε απαντήσει στα social media σε όσους σχολίαζαν την εμφάνισή της: «Η ζωή είναι δικιά μου, θα κάνω ό,τι θέλω και όπως το θέλω και δεν αφορά κανέναν από εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά».

Η Ιωάννα Μπέλλα είχε αναδειχθεί Σταρ Ελλάς 2018, ενώ είχε συμμετάσχει στον πρώτο κύκλο του GNTM, όπου δεν είχε προκριθεί λόγω αισθητικών επεμβάσεων, θέτοντας από τότε τα δικά της όρια για την εμφάνιση και την επαγγελματική της πορεία.

View this post on Instagram A post shared by Ioanna Bella (@bella_ioanna)

View this post on Instagram A post shared by Ioanna Bella (@bella_ioanna)

govastiletto.gr – Ιωάννα Μπέλλα: Η «καυτή» εμφάνιση στη συναυλία του Ρέμου! – Οι business στο Ντουμπάι και οι πλαστικές που έκανε τα τελευταία χρόνια!