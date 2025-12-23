Σε μια σπάνια τηλεοπτική ξενάγηση στο σπίτι της, η Ιωάννα Μπούκη υποδέχτηκε την Όλγα Λαφαζάνη και μοιράστηκε προσωπικές στιγμές από τη ζωή της με τον Αντώνη Σρόιτερ.

Η σύζυγος του παρουσιαστή του δελτίου ειδήσεων του ALPHA, μίλησε για τα 13 χρόνια γάμου τους, ενώ αποκάλυψε πως ζήτησε την βοήθεια παιδοψυχολόγου για να διαχειριστεί την εφηβεία της κόρης της.

«Δεν νομίζω να υπάρξει τηλεοπτική συνεργασία με τον Αντώνη. Δεν μπορώ είναι πολύ αυστηρός», απάντησε αρχικά με χιούμορ.

«Είμαστε 13 χρόνια παντρεμένοι με τις καλές και τις δύσκολες στιγμές μας. Έχουμε τα παιδιά μας. Υπάρχει ευτυχία, υγεία και αγάπη. Στους καυγάδες μας συνήθως έχω πάντα δίκιο εγώ. Στις μικρές καταιγίδες δεν δίνω σημασία», είπε η Ιωάννα Μπούκη για τον γάμο τους.

Στη συνέχεια ωστόσο, αναφέρθηκε στην κόρη της Νάντια που έχει μπει στην εφηβεία και έχουν αρχίζει οι κβγάδες. «Η Νάντια είναι πλέον στην εφηβεία. Προσπαθώ να ακούω περισσότερο στους καυγάδες μας. Ζήτησα τη βοήθεια από παιδοψυχολόγο για να δω πως θα διαχειριστώ την εφηβεία της», εξομολογήθηκε.

Σε ερώτηση τι εκνευρίζει τον Αντώνη στη σχέση τους – με αφορμή την αποκάλυψη που είχε κάνει ο ίδιος – απάντησε: «Τον Αντώνη τον εκνευρίζει η αναβλητικότητά μου. Αυτό που τον εκνευρίζει περισσότερο είναι να είναι έτοιμος και να με περιμένει. Αν είναι έτοιμος μπορεί να με αφήσει και να φύγει. Το έχει κάνει. Τον πήρα τηλέφωνο και γύρισε πίσω».

Η Ιωάννα Μπούκη με τον Αντώνη Σρόιτερ παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο το 2018, 7 χρόνια μετά τον πολιτικό. Παράλληλα, βάφτισαν και την μικρή τους κόρη σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

