Η Ιωάννα Μπούκη και ο σύζυγός της, Αντώνης Σρόιτερ, βρέθηκαν μαζί στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Καίσαρη.

Η κάμερα του Happy Day τους εντόπισε και οι δυο έκαναν δηλώσεις, ενώ η συζήτηση πέρασε και σε θέματα τηλεόρασης και προσωπικής ζωής.

Ο Αντώνης Σρόιτερ αναφέρθηκε στην κατάσταση της Σίας Κοσιώνη, που νοσηλεύτηκε στην εντατική, λέγοντας ότι δεν έχει επικοινωνήσει με το περιβάλλον της, αλλά της εύχεται γρήγορη ανάρρωση και πιστεύει πως θα επιστρέψει σύντομα στα δελτία.

Σχολίασε επίσης με σεβασμό τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, λέγοντας πως η τηλεόραση και η δημοσιογραφία έγιναν φτωχότερες και ότι όλοι πρέπει να τους θυμούνται ως αξιοπρεπείς ανθρώπους.

Η Ιωάννα Μπούκη από την πλευρά της μίλησε για τα κοσμήματα που φορά στις δημόσιες εμφανίσεις, όπως τη βέρα της, και αποκάλυψε ότι ο Αντώνης της κάνει συχνά δώρα. Παράλληλα, είπε με χιούμορ ότι του κάνει συνέχεια παρατηρήσεις για τις εμφανίσεις του στο δελτίο και εκείνος πάντα δέχεται τα σχόλιά της.

Govastiletto.gr – Αντώνης Σρόιτερ – Ιωάννα Μπούκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Ζυρίχη με τις κόρες τους