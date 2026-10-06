Σε μια σπάνια δημόσια έξοδο απαθανατίστηκε η Ιωάννα Καπάδαη, μικρό χρονικό διάστημα μετά τη γνωστοποίηση του διαζυγίου της από τον εφοπλιστή Βασίλη Δράγνη.

Το πρώην μοντέλο βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου πραγματοποιεί εμφανίσεις ο Θοδωρής Φέρρης και διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα, πόζαρε ευδιάθετη στον φωτογραφικό φακό στο πλευρό του αγαπημένου τραγουδιστή, δείχνοντας να αφήνει πίσω της τις αλλαγές στην προσωπική της ζωή.

Στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με το μόντελινγκ

Η Ιωάννα Καπάδαη, η οποία στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με το μόντελινγκ, έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον χωρισμό της από τον Βασίλη Δράγνη.

Η εμφάνισή της στο νυχτερινό κέντρο και η φωτογραφία με τον Θοδωρή Φέρρη ήταν μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της το τελευταίο διάστημα.

Ο αθόρυβος χωρισμός από τον Βασίλη Δράγνη

Ένας αθόρυβος χωρισμός ήρθε να κλείσει έναν πολυετή κύκλο γάμου για τον γνωστό εφοπλιστή και την πρώην μοντέλο. Το ζευγάρι, που για χρόνια κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, αποφάσισε πλέον να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους. Ο Βασίλης Δράγνης και η Ιωάννα Καπάδαη έχουν πλέον τραβήξει επίσημα χωριστούς δρόμους, έχοντας ωστόσο ως κοινή προτεραιότητα τα παιδιά τους.

Οι πληροφορίες για τα σύννεφα που είχαν εμφανιστεί στον γάμο τους κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετό καιρό στους ναυτιλιακούς κύκλους, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για την προσωπική τους ζωή.

Παρά το διαζύγιο, οι δυο τους διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. Η Ιωάννα Καπάδαη, από την πλευρά της, φαίνεται πως έχει επιστρέψει σταδιακά στην κοινωνική της ζωή, επιλέγοντας να απολαμβάνει τις εξόδους της χωρίς να δίνει τροφή για σχόλια σχετικά με την προσωπική της κατάσταση.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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