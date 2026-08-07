Mία εκ βαθέων εξομολόγηση έκανε η Ιωάννα Κουλούρη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αγγίζοντας τις καρδιές των ακολούθων της. Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, προκαλώντας κύμα συγκίνησης στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος —με παρουσία σε μέσα όπως το Corfu TV, το MAD και το κανάλι της Panik Records— μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σκληρή μάχη που δίνει με την ψυχική υγεία. Αποκαλύπτοντας τις πιο σκοτεινές της στιγμές, αναφέρθηκε στη σοβαρή απόπειρα αυτοχειρίας που πραγματοποίησε στις 20 Ιουνίου, καθώς και στη νοσηλεία που ακολούθησε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ioannakoulouri

Μέσα από τη φωτογραφία που δημοσίευσε από το νοσοκομείο και το συγκινητικό της μήνυμα, θέλησε να δώσει δύναμη σε όσους υποφέρουν, προτρέποντάς τους να κρατηθούν από οποιαδήποτε χαραμάδα ελπίδας και να προχωρούν «βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα».

Η ανάρτηση της Ιωάννας Κουλούρη για την απόπειρα αυτοκτονίας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ioannakoulouri

«TW!! Ο Αύγουστος είναι OD Awareness Month.

Με αφορμή αυτό, θα μιλήσω για κάτι βαθιά προσωπικό. Παλεύω χρόνια με ψυχικές ασθένειες κι έχω γίνει ανθεκτική στην ψυχοθεραπεία και την αγωγή. Κάθε μέρα για μένα είναι ένα μαρτύριο και μια μάχη με τον εαυτό μου.

Στις 20 Ιουνίου ήταν η πιο πρόσφατη και πιο σοβαρή απόπειρα να δώσω τέλος στον πόνο. Με έσωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αφού είχα λιποθυμήσει, έχοντας πάρει όλη μου την αγωγή και ό,τι άλλο χάπι υπήρχε στο σπίτι, πάνω στην απελπισία μου. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να επιβιώσω αν δεν μου έκαναν άμεσα πλύση στομάχου.

Όσο ήμουν στο νοσοκομείο με τον άνθρακα, έπαθα τόσο κακό trip από το OD, που έκλαιγα, κοπανιόμουν και φανταζόμουν πράγματα που δεν υπήρχαν. Λέω “ως εδώ ήταν, βλέπω τον θάνατό μου”. Δεν ηρεμούσα με τίποτα και αναγκάστηκαν να με δέσουν χέρια-πόδια στο κρεβάτι της πτέρυγας, για να μη βλάψω τον εαυτό μου.

Αυτό επιδείνωσε την κατάσταση, αφού με έπιαναν συνεχόμενες κρίσεις πανικού από το γεγονός ότι δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου. Ένιωθα το στόμα μου να στεγνώνει, γιατί δεν έκανε να πιώ τίποτα.

Όταν συνήλθα, ένιωθα τόση ντροπή και ενοχές. Έβλεπα τους γονείς μου να κλαίνε, όσο εγώ θεωρούσα ότι θα ήταν καλύτερα χωρίς εμένα και τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν μαζί μου. Με διαβεβαιώνουν καθημερινά ότι καταλαβαίνουν και ότι θέλουν απλώς να είμαι καλά.

Δεν θα πω ψέματα. Δεν ξέρω πώς να είμαι καλά και αν θα είμαι ποτέ 100%. Δεν ξέρω καν αν χαίρομαι που επιβίωσα ή όχι. Αλλά, αν ξέρω κάτι, είναι ότι σήμερα είμαι εδώ. Και ότι σίγουρα κάποια στιγμή γίνεται καλύτερο.

Μπορεί σήμερα να μη βλέπεις το νόημα ή τον σκοπό. Αλλά μείνε για ένα μικρό πράγμα, μέρα με τη μέρα. Θα μείνω για τον γάτο μου. Θα μείνω για τους ανθρώπους μου. Θα μείνω γιατί, μέσα στο σκοτάδι, μια μικρή φλόγα που τρεμοσβήνει μού λέει «μείνε και πάλεψέ το».

Όσο δύσκολο κι αν είναι, μείνε. Μέρα με τη μέρα. Δεν είμαστε οι διαγνώσεις και ο πόνος μας. Η κατάθλιψη σε κάνει να τα βλέπεις όλα μέσα από μια γυάλα. Κάποια στιγμή αυτή η γυάλα σπάει με την κατάλληλη υποστήριξη. Είμαι σίγουρη. Μείνε ❤️ #odawareness», σημείωσε στην ανάρτησή της.

Λίγα λόγια για την Ιωάννα Κουλούρη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ioannakoulouri

Η Ιωάννα Κουλούρη γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1998 και εργάζεται ως δημοσιογράφος από το 2019, με εμπειρία στην τηλεόραση, στην παρουσίαση και την αρθρογραφία.

Παράλληλα, δημιουργεί περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα, συνδυάζοντας το χιούμορ με την καθημερινή παρατήρηση και την εσωτερική αναζήτηση.

Το πρώτο της παιδικό βιβλίο, «Ο Ράμυ και η μαγεία του τώρα», είναι εμπνευσμένο από τη δική της πορεία προς την αποδοχή του παρόντος και τη διαχείριση έντονων συναισθημάτων. Μέσα από τον μικρό λαγό Ράμυ, μιλά με απλότητα σε παιδιά, αλλά και ενήλικες για τον φόβο, την ησυχία και την αγάπη για το τώρα.

Με ευαισθησία και τρυφερότητα, μεταφέρει αξίες όπως η ενσυνειδητότητα, η αυτοαποδοχή και η συναισθηματική σύνδεση, δημιουργώντας μια ήρεμη γέφυρα ανάμεσα στον φανταστικό κόσμο και την εσωτερική μας αλήθεια.

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Το Instagram

Η Ιωάννα Κουλούρη διατηρεί έναν ιδιαίτερα ενεργό λογαριασμό στο Instagram με 59.000 ακολούθους. Εκεί μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς της, της δουλειάς της και τα ταξίδια της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ioannakoulouri

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ioannakoulouri

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ioannakoulouri

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ioannakoulouri

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ioannakoulouri

Με πληροφορίες από: politeianet.gr

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