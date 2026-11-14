Η Ιωάννα Λίλη μοιράστηκε φωτογραφίες από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού της με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, αποκαλύπτοντας τις γιορτινές γωνιές της εντυπωσιακής κατοικίας τους.

Η Ιωάννα Λίλη και ο Θοδωρής Ζαγοράκης έχουν μπει σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, και στόλισαν το σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Το πρώην μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του στο Instagram φωτογραφίες από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της οικογενειακής κατοικίας, δίνοντας μια μικρή γεύση από τη διακόσμηση που επέλεξαν για τις φετινές γιορτές.

Το ζευγάρι ζει σε μια εντυπωσιακή πετρόκτιστη μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία ξεχωρίζει για την κλασική αρχιτεκτονική της και τον καταπράσινο κήπο που την περιβάλλει. Στο εσωτερικό της, οι γιορτινές λεπτομέρειες έχουν ήδη πάρει τη θέση τους, με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και τις παραδοσιακές διακοσμήσεις να πρωταγωνιστούν.

Στο σαλόνι δεσπόζει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο με κόκκινες μπάλες, ασορτί κορδέλες και λαμπερά φωτάκια. Η επιλογή του κόκκινου παραπέμπει στην κλασική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα.

Σε μια άλλη γωνιά του σπιτιού, δίπλα στο τζάκι, βρίσκεται ένα δεύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο, αυτή τη φορά σε λευκό χρώμα, διακοσμημένο με ασορτί στολίδια και κουκουνάρια.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στον στολισμό του τζακιού, όπου οι κόκκινες μπάλες και οι καρό κορδέλες συμπληρώνουν τη γιορτινή εικόνα, προσθέτοντας μια παραδοσιακή πινελιά στον χώρο.

«Κάθε φωτάκι κι ένα όνειρο, κάθε στολίδι κι ένας μικρός λόγος να χαμογελάς», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Λίλη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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