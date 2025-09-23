Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και απάντησε με σαφήνεια στα δημοσιεύματα που την θέλουν να έχει χωρίσει από τον Κωνσταντίνο Δανιά.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και απάντησε με σαφήνεια στα δημοσιεύματα που την θέλουν να έχει χωρίσει από τον Κωνσταντίνο Δανιά.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.