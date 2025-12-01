Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην κάμερα του “Happy Day” και παραχώρησε δηλώσεις. Για πρώτη φορά, η παρουσιάστρια του Open σχολίασε ανοιχτά τις φήμες που αφορούσαν τόσο το όνομά της όσο και την προσωπική της ζωή.

Η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σε προσωπικό επίπεδο, βγάζοντάς τους ζευγάρι.

«Ένα σούσουρο με είχε ενοχλήσει, είχε να κάνει με εμένα και τον Λάμπρο. Αυτό ήταν ότι κάτι άλλο πέραν της συνεργατικής μας σχέσης υπάρχει… Δεν θα ήθελα να το συζητήσω περισσότερο. Δεν με προσβάλει κάτι το οποίο δεν έχει υπόσταση» είπε η Ιωάννα Μαλέσκου.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» ήταν η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια του Open μίλησε μεταξύ άλλων για τη σχέση της με τον πατέρα της κόρης της, τον Κωνσταντίνο Δανιά. Σε άλλο σημείο, η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Δανιά και είπε: «Ο μπαμπάς της κόρης μου είναι πιο αυστηρός. Αλοιφή είμαι!».

Η Ιωάννα Μαλέσκου δήλωσε μάλιστα ότι ο Κωνσταντίνος Δανιάς δεν της κάνει δώρα: «Δεν μου κάνει δώρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν θέλω να επικροτούμε κάτι τέτοιο! Είναι ωραίο να κάνεις γενικά δώρα, αλλά δεν κάνει. Δώρα γενικά δεν παίρνω. Εγώ κάνω όμως, και χωρίς λόγο».

