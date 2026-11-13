Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη γυμναστική, στην εμφάνισή της και στην κριτική που δέχεται κατά καιρούς για τα κιλά της. Παρ’ όλα αυτά, το σημείο που ξεχώρισε ήταν η στάση που κράτησε όταν ρωτήθηκε για τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, γύρω από τον οποίο έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα διάφορα δημοσιεύματα για την προσωπική τους ζωή.

Οι δηλώσεις της παρουσιάστριας μεταδόθηκαν το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στην εκπομπή Happy Day, όπου, απαντώντας σε μια φαινομενικά απλή ερώτηση, επέλεξε να θέσει τα όριά της και να αποφύγει οποιαδήποτε αναφορά στον σύζυγό της.

Η αντίδραση της Ιωάννας Μαλέσκου στην ερώτηση για τον σύζυγό της

Αρχικά, η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε στη γυμναστική, αποκαλύπτοντας πως προσπαθεί να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στον εαυτό της. «Γυμνάζομαι, προσπαθώ όσο το δυνατόν πιο πολύ», είπε χαρακτηριστικά. Όταν, όμως, ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν γυμνάζεται μαζί με τον σύζυγό της, η απάντησή της ήταν διαφορετική. «Να μιλάμε για μένα και όχι για άλλους ανθρώπους. Εγώ γενικά γυμνάζομαι μόνη μου», ξεκαθάρισε, αποφεύγοντας να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για τον Κωνσταντίνο Δανιά.

Σύμφωνα με πηγές από το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού οι δυο τους έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους και δεν ζουν πλέον κάτω από την ίδια στέγη, έχουν, ωστόσο, ως απόλυτη προτεραιότητα την κόρη τους.

govastiletto.gr -Ιωάννα Μαλέσκου: «Έχουν γράψει αν χώρισα, αν με άφησε… Σεβαστείτε, λίγο ένα όριο!»