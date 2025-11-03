Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και τη δημοσιογράφο Νάσια Μανέντη, αναφερόμενη στα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής της, αλλά και στις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή.

«Τα παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης. Δεν αγχώνομαι, αλλά μερικές φορές στενοχωριέμαι, γιατί βλέπω ότι τα μονοψήφια τα έχουμε όλοι μας, και δεν μου δημιουργούν χαρά», είπε αρχικά.

Πρόσθεσε ότι οι αλλαγές και οι προσθήκες στην εκπομπή είναι δείκτες προσπάθειας και δουλειάς: «Δεν ήρθα το Σαββατοκύριακο για ντόλτσε βίτα, είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι είχα στο μυαλό μου».

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η παρουσιάστρια ήταν ξεκάθαρη: «Δεν απαντάω για τα προσωπικά μου και δεν έχω κάτι να πω, απλά προσπερνάω τη συζήτηση. Κουράστηκα να μιλάω για τα προσωπικά μου».