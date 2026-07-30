Η Ιωάννα Μαλέσκου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ιρλανδία, έχοντας στο πλευρό της την τριών ετών κόρη της και την πρώην συνεργάτιδά της, Αλεξάνδρα Τσόλκα, με την οποία διατηρεί πλέον στενή φιλία και η οποία ζει μόνιμα στη χώρα.

Η παρουσιάστρια έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι της.

Κατά την παραμονή της επισκέφθηκε το Δουβλίνο, κάνοντας στάση στη διάσημη περιοχή Temple Bar, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο ιστορικό Trim Castle, εντυπωσιασμένη από την επιβλητική αρχιτεκτονική και το φυσικό τοπίο.

Με χιουμοριστική διάθεση, συνόδευσε μία από τις αναρτήσεις της γράφοντας: «Αν είχα τη λέξη “κάστρο” στη δουλειά και βασίλισσες, εγώ πάντως βρήκα το κάστρο μας».