Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στο «Πρωινό» και στον Γρηγόρη Μπάκα, μετά την επιστροφή της από το ταξίδι της στην Ολλανδία και αναφέρθηκε στους στόχους της για το 2026, αλλά και στη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι ξεκίνησε τη χρονιά με αισιοδοξία και όρεξη για νέα επαγγελματικά σχέδια, ενώ υπογράμμισε πως η ομάδα της δουλεύει σκληρά για να υλοποιήσει όσα έχει στο μυαλό της. Όπως είπε, συνδύασε το ταξίδι με ξεκούραση και επιστρέφει με θετική διάθεση.

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, απάντησε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία κόντρα.

Η ίδια επισήμανε πως δεν προσπαθούν να δείξουν ότι έχουν διαφωνίες για λόγους τηλεθέασης, ενώ συμπλήρωσε ότι αν κάποιοι επιθυμούν να δημιουργήσουν προβλήματα ανάμεσά τους, αυτό είναι θέμα των ίδιων και όχι δικό τους.

Η Ιωάννα υπογράμμισε ότι έχουν ακόμα πολλά να προσφέρουν μέσα από την εκπομπή.

Υπενθύμισε επίσης ότι το προηγούμενο διάστημα είχε δημιουργηθεί συζήτηση γύρω από δηλώσεις της, όταν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη είτε μόνη, είτε με τον Λάμπρο Κωνταντάρα, σημειώνοντας ότι αγαπά να εργάζεται μόνη της, αλλά δεν αποκλείει τίποτα στη ζωή της.

