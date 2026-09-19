Με αφορμή τη συζήτηση για την προστασία από τα υβριστικά σχόλια στο διαδίκτυο, η Ιωάννα Μαλέσκου προχώρησε σε μια προσωπική τοποθέτηση το πρωί του Σαββάτου (19/9), μέσα από την εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα». Η γνωστή παρουσιάστρια τοποθετήθηκε ανοιχτά για τα όσα έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα γύρω από την προσωπική της ζωή, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην αρνητική κριτική που εισπράττει κατά καιρούς για την τηλεοπτική της πορεία.

«Μιλώντας για hate comments, ειδικά τους τελευταίους μήνες έχουν γράψει και γράψει. Αν χώρισε, δεν χώρισε, αν την άφησε, αν τον άφησε. Χίλια πράγματα για την προσωπική ζωή, τα οποία όμως, όταν αφορούν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο αυτό, δεν ξέρεις τι αντίκτυπο έχουν και στη δική σου ζωή», ανέφερε η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Παιδιά, λίγο ένα όριο, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι δεν επικοινωνούν τη ζωή τους, ούτε τα προσωπικά τους. Σεβαστείτε», τόνισε.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στα σχόλια που αφορούν την παρουσία της στην εκπομπή. «Μπορώ να καταλάβω και να ακούσω “όχι, πάλι η εκπομπή αυτή”, “ας της πει κάποιος να πάει σπίτι της”. Εν πάση περιπτώσει, είμαι εδώ και το κάνω με πολλή αγάπη αυτό. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά δεν πειράζει».

«Τους έχω πει και τους έχω ζητήσει πια να μη μου στέλνουν, να μη μου λένε και κυρίως να μη στεναχωριούνται», πρόσθεσε για τους δικούς της ανθρώπους.

«Στο κακό, στο κακεντρεχές γενικά να απαντάτε με καλοσύνη. Και εμείς εδώ συλλέγουμε και εστιάζουμε μόνο στα θετικά», κατέληξε η Ιωάννα Μαλέσκου.

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