Νέα τηλεοπτική σελίδα ανοίγει για την Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από τη συχνότητα του OPEN, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της νέας εκπομπής του Σαββατοκύριακου «Μια Ελλάδα Παρέα».

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της να βρίσκονται ήδη σε πυρετώδεις προετοιμασίες.

Η Ιωάννα Μαλέσκου έχει επιστρέψει στα γραφεία του σταθμού, όπου πραγματοποιούνται οι τελευταίες συσκέψεις πριν από την έναρξη των γυρισμάτων στο πλατό.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, κυκλοφόρησε και το νέο τρέιλερ της εκπομπής, με την Ιωάννα Μαλέσκου να εμφανίζεται σε έναν διαφορετικό ρόλο.

Η παρουσιάστρια υποδύεται τη… δασκάλα, δίνοντας μια πιο παιχνιδιάρικη και χιουμοριστική νότα στην τηλεοπτική καμπάνια του «Μια Ελλάδα Παρέα» και προϊδεάζοντας το κοινό για το κλίμα που θα επικρατεί στη νέα εκπομπή.

Στο πλευρό της Ιωάννας Μαλέσκου θα βρίσκεται η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία με την εμπειρία της στην ψυχαγωγία, το χιούμορ και τον αυθόρμητο τρόπο της αναμένεται να δώσει τη δική της ξεχωριστή δυναμική στην εκπομπή.

Την ομάδα συμπληρώνουν ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Μαλλιαρός, με τους τέσσερις συνεργάτες να δημιουργούν μια διαφορετική τηλεοπτική παρέα, με ποικίλες εμπειρίες από τον χώρο της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας.

Το «Μια Ελλάδα Παρέα» έρχεται στο OPEN από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική πορεία της Ιωάννας Μαλέσκου.

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