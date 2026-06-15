Το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου η Ιωάννα Μαλέσκου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα».

Η γνωστή παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συνάντησε τα τελευταία χρόνια στην τηλεοπτική της διαδρομή και στον τρόπο που προσπάθησε να τις διαχειριστεί μέχρι τώρα.

«Aσφαλώς και έχω βιώσει άδειασμα τα τελευταία χρόνια. Αλλά ποιο είναι το καλύτερο; Το ότι με έχουν αδειάσει χωρίς να ευθύνομαι. Και τι εννοώ; Υπάρχουν δυο πλευρές. Αδειάζεις έναν άνθρωπο όταν τον προδίδεις, όταν δηλαδή έχετε μια συμφωνία μεταξύ σας και η μια πλευρά δεν τηρεί τα προβλεπόμενα. Η άλλη πλευρά, όμως, είναι πως αδειάζω όταν μιλάω για κάποιον και άρα, ουσιαστικά, τον ξεσκεπάζω», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Και συνέχισε: «Εγώ δεν έχω κάτι να κρύψω για να με ξεσκεπάσει κάποιος. Άρα, περνάμε στην άλλη φάση, πολλές φορές μπορεί να συμβεί ότι αυτά τα οποία συμφωνούμε να μην τηρούνται. Άρα σε αδειάζει γιατί σε εκθέτει κάποιος. Και αυτό, όμως, είναι μέσα στο πρόγραμμα».

«Τώρα, το πόσο χρόνο θέλει κάποιος για να μπορέσει να αντιληφθεί και να καταλάβει πράγματα και να δουλέψει το μέσα του είναι σχετικό. Ευτυχώς σε μένα γίνονται γρήγορα αυτές οι διαδικασίες, για τα δεδομένα εννοώ γρήγορα, γιατί διαφορετικά δεν θα ήμασταν εδώ να χαμογελάω. Κάπως θα ήταν δακρύβρεχτη αυτή η συζήτηση», κατέληξε η Ιωάννα Μαλέσκου.