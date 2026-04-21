Η Ιωάννα Μαλέσκου βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή και μίλησε για όλους και για όλα.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο παρελθόν με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σχετικά με μία εμφάνισή της στην εκπομπή που παρουσίαζε στο ΣΚΑΪ.

«Με είχε ενοχλήσει πάρα πολύ η στάση -που δεν ήταν μόνο δικιά της απόφαση από ότι έχω μάθει εκ των υστέρων- της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Με είχε ενοχλήσει πάρα πολύ. Τώρα, έμαθα πράγματα τα οποία τα θεωρώ -όχι απλά άσχημα-, τόσο μακριά από εμένα. Το θέμα που είχε γίνει με τον σεβασμό προς τη γυναίκα. Θυμάμαι ακόμα τη μητέρα μου να λέει στεναχωρημένη και οριακά κλαίγοντας, έχοντας παρακολουθήσει την εκπομπή, “Παιδάκι μου γιατί σου το κάνουν αυτό; Είδα όλη την εκπομπή και δεν φάνηκε ποτέ κάτι”.

Είχαν παρουσιάσει στην εκπομπή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου το “ατύχημα της Μαλέσκου τηλεοπτικά”. Εγώ φορούσα ένα μαύρο φόρεμα και παρουσίασαν στην εκπομπή τους, βάζοντας blur, ότι εγώ έκανα την εκπομπή έχοντας φύγει το στήθος έξω και ότι φαινόταν. Αλήθεια τώρα; Δεν έχω σκηνοθέτη; Δεν βλέπω; Δεν έχω ομάδα; Ο κόσμος που δεν μπήκε καν να δει την εκπομπή, στάθηκε στο απόσπασμα με το blur, λέγοντας και αναπαράγοντας ότι η Μαλέσκου είχε ατύχημα στον “αέρα”…Είχα κουραστεί τόσο πολύ», είπε η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Όταν χρειάστηκε να απαντήσω, είχα πάρα πολύ φόρτιση. Απάντησα από τον “αέρα” με ταραχή…Γινόταν επισταμένα αυτό στη στήλη τους…Το αποκορύφωμα ήταν -γι αυτό και απάντησα- ότι το παρουσίασαν ως ατύχημα. Παραποιείς το μοντάζ, προσβάλοντας και θίγοντας μια γυναίκα και μια ολόκληρη παραγωγή για να εξυπηρετήσεις κάποιους δικούς σου σκοπούς. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ…Εκεί ξεπεράστηκαν οι κόκκινες γραμμές. Ποτέ δεν έχουμε μιλήσει με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και δεν με ενδιαφέρει να μιλήσουμε. Δεν ταιριάζουμε ως άνθρωποι στη βάση της κουλτούρας και του αξιακού μας κώδικα. Να είναι καλά η κοπέλα, να κάνει τη ζωή της. Εμένα σε εκείνη τη φάση ήταν πολύ κακό», πρόσθεσε.

