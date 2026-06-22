Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου, λίγη ώρα μετά το τέλος της χθεσινής εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» που παρουσιάζει στο Open.

Η γνωστή παρουσιάστρια ρωτήθηκε για τις φήμες που τη θέλουν να συνεχίζει στο πρωινό και το καλοκαίρι μαζί με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, με την ίδια να δίνει μια αινιγματική απάντηση.

«Δεν ξέρω τι μαθαίνετε. Εγώ ξέρω ότι έχουμε «Ραντεβού το ΣΚ» και θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουλίου. Έχουμε έναν σταθμό που είναι δίπλα μας», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου για τις επαφές της με το ΟΡΕΝ για την επόμενη σεζόν.

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«Γεια σας», αρκέστηκε να απαντήσει με νόημα η παρουσιάστρια. «Με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο έχετε μιλήσει; Έχει ακουστεί ότι θα συνεχίσεις το καλοκαίρι με την ομάδα της εκπομπής του στο ΟΡΕΝ».

«Γεια σας», επανέλαβε η Ιωάννα Μαλέσκου, αποχωρώντας από το σημείο χαμογελώντας.

Σε δηλώσεις της στο Breakfast@Star, η Ιωάννα Μαλέσκου τόνισε πως: «Κυλάνε όλα καλά. Μετράνε αντίστροφα οι περισσότεροι συνεργάτες για να πάνε διακοπές. Δεν ανυπομονώ να τελειώσουμε, θέλω να ολοκληρωθεί με το σκεπτικό που ξεκίνησε τη συγκεκριμένη περίοδο. Εμείς έχουμε τη στήριξη του σταθμού και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι αυτό που είναι τηλεοπτικά. Δεν ήταν ποτέ άγριος ή ήμερος (μετά τη νέα του σχέση)».

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