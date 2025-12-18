Η Ιωάννα Μαλέσκου έδωσε πρόσφατα, σε κυπριακή εκπομπή, μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Ραντεβού ΣΚ» μίλησε, μεταξύ άλλων, για το τηλεοπτικό μέλλον της, έκανε μεγάλες εξομολογήσεις για την προσωπική της ζωή και το σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά.

Αρχικά, η Ιωάννα Μαλέσκου είπε: «Δεν είχαμε θέματα με το ποιος θα μπει πρώτος στον τίτλο. Πολλά πράγματα θα μπορούσα να κάνω τηλεοπτικά, γιατί όχι; Στο τέλος της σεζόν τίθενται νέες βάσεις και δεδομένα, θα δούμε τι θα γίνει και με ποιους».

Αναφερόμενη στο σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά και την κόρη τους, Μαρίλια, η Ιωάννα Μαλέσκου σημείωσε: «Είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες με τον σύντροφό μου, αλλά ήρθαμε κάποια στιγμή κοντά και προφανώς υπήρχαν πράγματα πιο βαθιά. Αυτό που συμπληρώνει ο ένας τον άλλον είναι κάτι που δεν μπορείς να το εξηγήσεις, είμαστε όμως διαφορετικές προσωπικότητες. Είμαι μια μαμά που δεν φωνάζει, συζητά, όσο κουρασμένη και αν είμαι. Θέλω να δίνω την αίσθηση της ασφάλειας στην Μαρίλια»

Το τελευταίο διάστημα, έχουν κυκλοφορήσει αρκετές φήμες που θέλουν την παρουσιάστρια να έχει χωρίσει από το σύζυγό της, με την ίδια ωστόσο να μη δίνει καμία απάντηση γύρω από αυτό, τονίζοντας ότι όλα είναι καλά στην οικογένειά της.

Η κόρη της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανιά ήρθε στη ζωή στις αρχές Μαϊου του 2023.

govastiletto.gr – «Δεν με αφορά τι λέει η Μαριάντα για τον Λάμπρο» – Η Ιωάννα Μαλέσκου σχολιάζει την κόντρα Κωνσταντάρα – Πιερίδη