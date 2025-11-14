Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ιωάννα Μαλέσκου έδωσε το «παρών» σε κοσμικό event το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025 και μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες των πρωινών εκπομπών που βρέθηκαν εκεί.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ένα ολοκαίνουργιο look στα μαλλιά της, κάνοντας μεγάλη εντύπωση. Πήρε την απόφαση να σκουρύνει αισθητά τη ρίζα της, διατηρώντας πιο λευκές, φωτεινές άκρες, μια αλλαγή που ανανέωσε την εμφάνισή της.

Στις δηλώσεις της, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην αντίδραση του συζύγου της, Κωνσταντίνοy Δανιά, μόλις την είδε με τα νέα της μαλλιά. «Είναι η πρώτη φορά που ο Κωνσταντίνος νομίζω ενθουσιάστηκε με την αλλαγή αυτή. Ο άνδρας μου, μου ασκεί κριτική. Δεν χαρίζεται αλλά ο ένας στηρίζει τον άλλον» αποκάλυψε η Ιωάννα.

Με αφορμή τον χαμό με τον ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και τις διαρροές που γίνονται, η Ιωάννα Μαλέσκου σχολίασε: «Στον ΣΚΑΪ γίνονταν διαρροές όταν ήμουν εκεί. Έβλεπα αποκλειστικά μας θέματα στις απέναντι εκπομπές. Πείτε μου εσείς πώς τα είχανε;».

