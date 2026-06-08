Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες τόσο για το επαγγελματικό της μέλλον, όσο και για την προσωπική της ζωή, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις φήμες που τη συνδέουν με τον Κωνσταντίνο Δανιά.

Αναφερόμενη στα επόμενα τηλεοπτικά της βήματα, η παρουσιάστρια τόνισε πως δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να ανακοινώσει προς το παρόν, επισημαίνοντας ότι έχει μάθει να προσαρμόζεται σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον και να συνεργάζεται αρμονικά με τους ανθρώπους γύρω της.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Ιωάννα Μαλέσκου σχολίασε πως κατανοεί απόλυτα τις συζητήσεις και τα σχόλια που συχνά συνοδεύουν τις προσωπικές επιλογές των δημόσιων προσώπων, κάνοντας αναφορά και στην περίπτωση της Αθηνάς Οικονομάκου.

Παρότι παραδέχτηκε ότι μπορεί να ταυτιστεί ανθρώπινα με τέτοιες καταστάσεις, απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οτιδήποτε για τη δική της ζωή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω κάτι να πω, συγγνώμη αν σας το χαλάω. Είμαι καλά γενικά».

Govastiletto.gr – Ιωάννα Μαλέσκου: Οι δηλώσεις για τα τηλεοπτικά δίδυμα