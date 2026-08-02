Η Ιωάννα Μαλέσκου, που αυτή την περίοδο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της αποδράσεις, αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους μια εμπειρία από το παρελθόν που δεν έχει ξεχάσει ποτέ.

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε τις πιο δύσκολες διακοπές της ζωής της, οι οποίες έγιναν πριν από αρκετά χρόνια στη Σκιάθο, όταν ταξίδεψε εκεί μαζί με την παρέα της.

Όπως εξήγησε, παρότι είχε οργανώσει τα πάντα για το ταξίδι της, άφησε πίσω κάτι απολύτως απαραίτητο: τους φακούς επαφής της.

Η παράλειψη αυτή έκανε τις διακοπές της αρκετά απαιτητικές, αφού δεν μπορούσε να απολαύσει όπως θα ήθελε τις παραλίες και τα όμορφα τοπία του νησιού.

Μάλιστα, ζητούσε από τους φίλους της να τραβούν βίντεο από όσα επισκέπτονταν, ώστε να μπορεί να τα παρακολουθήσει αργότερα.

Σήμερα η ίδια αντιμετωπίζει εκείνη την περιπέτεια με χιούμορ και παραδέχτηκε πως της έγινε μάθημα. Από τότε, όπως λέει, δεν ξεκινά ποτέ για διακοπές, χωρίς να έχει μαζί της τους φακούς επαφής της.

Govastiletto.gr – Ιωάννα Μαλέσκου: Διακοπές στην Ιρλανδία με την κόρη της