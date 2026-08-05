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Η Ιωάννα Μαλέσκου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο και μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα Instagram Story, στο οποίο εμφανίζεται να κολυμπά σε πισίνα φορώντας ένα μαύρο μπικίνι.

Σε χαλαρή διάθεση, χαμογελά στον φακό, απολαμβάνοντας τις στιγμές ξεκούρασης στο «νησί των Ανέμων».

Το βίντεο συνόδευσε μουσικά με το τραγούδι «Paradise» των Coldplay, δίνοντας ακόμη πιο καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στην ανάρτησή της.

Govastiletto.gr – Ιωάννα Μαλέσκου: Θυμάται τις πιο δύσκολες διακοπές της