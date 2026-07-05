Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια του OPEN ρωτήθηκε για το τηλεοπτικό της μέλλον και τις φήμες που ακούγονται για νέες συνεργασίες, όπως με την Κατερίνα Ζαρίφη.

«Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω για του χρόνου. Πολλά λέγονται και γράφονται για μένα. Έχω συνηθίσει να λένε, κι έχω συνηθίσει να ακούω τα απίστευτα για το τι κάνω, πώς είμαι…», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Αν έλεγα μια λέξη που με χαρακτήρισε – από πολλές απόψεις αυτή τη χρονιά – με αυτά που άκουσα μόνο είναι ένα… κουράστηκα», πρόσθεσε.

Δηλώσεις στην κάμερα του Alpha έκανε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με τον οποίο η Ιωάννα Μαλέσκου παρουσιάζουν μαζί την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», στο OPEN.

«Τις επόμενες ημέρες θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Αλλά είναι αποφάσεις που τις παίρνουν τα κανάλια και το ξέρετε πολύ καλά. Εγώ συζητάω τρεις μήνες για να δούμε τι από αυτά μπορεί να συμβούν», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

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