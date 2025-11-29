Η Ιωάννα Μαλέσκου ήταν καλεσμένη, το βράδυ της Παρασκευής 28/11, στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Στην αγκαλιά του Φάνη» και έδωσε μια πολύ ιδιαίτερη συνέντευξη. Μίλησε για τη σχέση της με το σταθμό, για τη σύγκριση με την Ελένη Μενεγάκη, για τη σχέση της με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, για το σύζυγό της και για πολλά ακόμη.

Η σχέση της με το ΣΚΑΪ

Καθώς η παρουσιάστρια επέστρεψε στο κανάλι όπου εργαζόταν πριν από μερικά χρόνια και υπήρχαν διάφορες φήμες για τη λήξη αυτής της συνεργασίας, η ίδια κλήθηκε να απαντήσει εάν θα επέστρεψε ξανά και προχώρησε σε μια ιδιαίτερη εξομολόγηση.

Αρχικά, η Ιωάννα Μαλέσκου είπε: «Τα φιλιά μας στο ΣΚΑΪ αρχικά γιατί μετά από χρόνια έρχομαι εδώ, στη δική σου αγκαλιά βέβαια. Είναι σαν σπίτι μου εδώ. Αυτό που αισθάνομαι εγώ είναι η δική μου αγκαλιά. Είναι μαγικό!».

Με το Φάνη Λαμπρόπουλο να την ρωτά: «Τους ξέρεις όλους εδώ. Θα γυρνούσες ξανά στο πατρικό σου;» και την ίδια να απαντά χαρακτηριστικά:

«Θα επέστρεφα στην αγκαλιά ανθρώπων που με θέλουν. Τώρα που ήρθα στη φωλίτσα σας χαίρομαι γιατί κάπως μου ξυπνάνε αναμνήσεις ωραίες. Φυσικά κι αγαπώ το ΣΚΑΙ, δεν έχω με κανένα τίποτα. Ερωτηματικό: Ο ΣΚΑΙ αγαπά την Ιωάννα;».

Η αναφορά στο σύζυγό της

Μιλώντας για τον ερχομό της κόρης της, αποκάλυψε: «Ο μπαμπάς της κόρης μου είναι πιο αυστηρός. Αλοιφή είμαι!».

Όσον αφορά στο σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, σε άλλο σημείο, αποκάλυψε: «Δεν μου κάνει δώρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν θέλω να επικροτούμε κάτι τέτοιο! Είναι ωραίο να κάνεις γενικά δώρα, αλλά δεν κάνει. Δώρα γενικά δεν παίρνω. Εγώ κάνω όμως, και χωρίς λόγο».

Ωστόσο, ο παρουσιαστής προσπάθησε να μάθει τι συμβαίνει στη σχέση τους, αφού το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν έντονα φήμες περί χωρισμού, με την ίδια απλώς να αναφέρει: «Δεν επικοινωνώ τις αλλαγές μου, πέρα από την εξωτερική μου εμφάνιση».

