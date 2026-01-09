Για τη δύσκολη περίοδο των πρώτων της βημάτων στην αθηναϊκή τηλεόραση και τη σύγκριση που δεχόταν με την Ελένη Μενεγάκη μίλησε ανοιχτά η Ιωάννα Μαλέσκου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Status».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη στιγμή που άφησε την Κρήτη και βρέθηκε στην Αθήνα, περιγράφοντας τον εσωτερικό της κόσμο ως κάτι πολύ πιο έντονο απ’ όσο φαινόταν προς τα έξω.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, έμοιαζε με μια ήρεμη λίμνη στην επιφάνεια, κάτω από την οποία όμως υπήρχε συνεχής κίνηση και ένταση.

Η Ιωάννα Μαλέσκου εξομολογήθηκε ότι οι συγκρίσεις δεν την εξόργιζαν, αλλά της προκαλούσαν αμηχανία και σύγχυση.

Ήταν ένα συναίσθημα δύσκολο να εκφραστεί, που την έκανε να νιώθει άβολα χωρίς να μπορεί να το επικοινωνήσει δημόσια εκείνη την περίοδο.

Παράλληλα, εξήγησε πως τη φόβιζε το γεγονός ότι δημιουργούνταν μια προκατασκευασμένη εικόνα για την ίδια, τόσο στο τηλεοπτικό κοινό όσο και –όπως ένιωθε– στην ίδια την Ελένη Μενεγάκη.

Όπως ανέφερε, την προβλημάτιζε η σκέψη ότι θα μπορούσε να παρεξηγηθεί ως κάποια που φιλοδοξεί να πάρει τη θέση μιας ήδη καταξιωμένης παρουσίας, χωρίς καν να έχει υπάρξει προσωπική γνωριμία.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωθε την ανάγκη να αντιδράσει έντονα και να ξεκαθαρίσει ποια είναι πραγματικά.

«Ήθελα να φωνάξω ότι είμαι η Ιωάννα Μαλέσκου και όχι κάποια άλλη», παραδέχτηκε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη της να αναγνωριστεί για τη δική της ταυτότητα και διαδρομή.

