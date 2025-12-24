Η Ιωάννα Μαλέσκου, σε δηλώσεις που παραχώρησε στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών, έδωσε τη δική της απάντηση στα όσα είπε χθες η Άρια Καλύβα.

Η Άρια Καλύβα χθες, στον αέρα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», αναφέρθηκε στην αγκαλιά της Ιωάννας Μαλέσκου στον Στέφανο Παπαδόπουλο, τονίζοντας πως την βρίσκει κάθετα αντίθετη.

«Δεν με ευχαριστεί να ακούω συνεργάτες μου, που κάπως, κάποια άλλη γνώμη έχω και αίσθηση, να τοποθετούνται δημόσια έτσι, αλλά εντάξει», είπε η Ιωάννα Μαλέσκου.