Φήμες περί χωρισμού πυροδοτεί μια απρόσμενη κίνηση της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανιά, βάζοντας “φωτιά” στα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για τη σχέση τους. Η γνωστή παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας, οι οποίοι έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη, τη Μαρίλια, συνεχίζουν να βάζουν πάνω απ’ όλα την κόρη τους, στεκόμενοι αχώριστοι στο πλευρό της σε κάθε της βήμα.

Δεν ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram

Αρκετή συζήτηση σήκωσε το «unfollow» ανάμεσα στην Ιωάννα Μαλέσκου και τον Κωνσταντίνο Δανιά στο Instagram. Αν και κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνει απαραίτητα κάποιο διαζύγιο ή οριστικό χωρισμό, δεν παύει να ρίχνει λάδι στη φωτιά των φημών και να δημιουργεί ερωτήματα για το τι συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή.

Πώς είχε απαντήσει η Ιωάννα Μαλέσκου στις φήμες χωρισμού

Το τελευταίο διάστημα η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία βρίσκεται συχνά μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες, έχει ερωτηθεί πολλές φορές σχετικά με την προσωπική της ζωή. Η παρουσιάστρια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να μοιράζεται πληροφορίες για την σχέση της με τον πατέρα του παιδιού της, ενώ δεν κρύβει τον εκνευρισμό της όταν οι δημοσιογράφοι την ρωτούν για τις φήμες που θέλουν το ζευγάρι να έχει χωρίσει.

Να θυμίσουμε οι φήμες χωρισμού είχαν ενταθεί ιδιαίτερα μετά τη βάφτιση της μικρής, όταν η ξεχωριστή άφιξη των δύο γονιών και η απουσία κοινών δηλώσεων μπροστά στις κάμερες είχαν προκαλέσει σχόλια. Η ίδια, πάντως, είχε αντιδράσει στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, τονίζοντας πως δεν της αρέσει να αισθάνεται ότι πιέζεται να δώσει εξηγήσεις για την προσωπική της ζωή.

govastiletto.gr -Ιωάννα Μαλέσκου: «Αρπάχτηκε» μπροστά στις κάμερες όταν την ρώτησαν για τον σύζυγό της