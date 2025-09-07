Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Δανιάς βάφτισαν σε στενό κύκλο, το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, την μονάκριβη κόρη τους, η οποία πήρε το όνομα Μαρίλια.
