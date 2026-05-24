Η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε στα τηλεοπτικά δίδυμα και στον τρόπο που βλέπει η ίδια αυτό το μοντέλο παρουσίασης μέσα από την εκπομπή της στο OPEN.

Με αφορμή ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό μέλλον παρουσιαστών, η παρουσιάστρια εξήγησε πως θεωρεί θετική τη συνύπαρξη δύο προσώπων στην παρουσίαση, τονίζοντας ότι ακόμη και μέσα σε ένα δίδυμο ο καθένας λειτουργεί αυτόνομα και μπορεί να αναδείξει τη δική του προσωπικότητα.

«Βλέπεις ότι όλο και περισσότεροι επιθυμούν να έχουν συνύπαρξη. Γιατί, παιδιά, αν το καλοσκεφτείτε κι εμείς στα δίδυμα, ο καθένας είναι μία μονάδα. Δηλαδή, ό,τι θέλεις να δώσεις, το δίνεις», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως τελικά αυτό που μετράει είναι η δουλειά και η εικόνα που εκπέμπει κάποιος στην τηλεόραση, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται μόνος του ή δίπλα σε κάποιον συνεργάτη.

«Κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις και από κει και πέρα χαρακτηρίζεσαι», σχολίασε, καταλήγοντας πως η ίδια είναι «πολύ θετική με τα δίδυμα».

