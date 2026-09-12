Πρεμιέρα έκανε το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, στο OPEN η νέα εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα», με την Ιωάννα Μαλέσκου και την Κατερίνα Ζαρίφη στο τιμόνι.

Η Ιωάννα Μαλέσκου καλωσόρισε τους τηλεθεατές, σχολιάζοντας με χιούμορ την αγωνία της πρώτης ημέρας.

«Ποτέ δεν είσαι έτοιμος για μια πρεμιέρα, μέχρι να χρειαστεί να είσαι έτοιμος. Κι εμείς είμαστε έτοιμοι, γιατί χρειάστηκε να είμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, οι δύο παρουσιάστριες έδωσαν μια πρώτη εικόνα για τη φιλοσοφία της εκπομπής, η οποία συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία, με θέματα από την Ελλάδα, αλλά και την ελληνική ομογένεια.

«Δεν είμαστε απλά μια “Ελλάδα παρέα”, είμαστε “Μια Ελλάδα παρέα” και με την Ελλάδα που είναι στο εξωτερικό», σημείωσε η Κατερίνα Ζαρίφη, τονίζοντας πως στόχος τους είναι να συνδυάσουν τη χαρά με την πληροφορία.

Στην εκπομπή συμμετέχουν ακόμη ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Μαλλιαρός, οι οποίοι πήραν επίσης, τον λόγο κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας.

Govastiletto.gr – Ιωάννα Μαλέσκου: Έγινε δασκάλα στο νέο τρέιλερ στο OPEN