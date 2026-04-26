Με νέο look και διάθεση για ριζικές αλλαγές εμφανίστηκε η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως η ανανέωση στα μαλλιά της συμβολίζει και ένα γενικότερο “ξεκαθάρισμα”, καθώς πλέον απομακρύνει από τη ζωή της ανθρώπους και καταστάσεις που δεν της ταιριάζουν.

Αναλυτικότερα, η παρουσιάστρια βγήκε το Σάββατο 25 Απριλίου στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» με ακόμη πιο κοντά μαλλιά και οι συνεργάτες της δεν το άφησαν ασχολίαστο. Της ανέφεραν πόσο της πάει και πόσο υποστηρίζει τη νέα της εικόνα, ωστόσο αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει με τις τόσες αλλαγές το τελευταίο διάστημα, καθώς έχει αλλάξει και χρώματα τους τελευταίους μήνες, πηγαίνοντας από το ξανθό στο μελαχρινό και αντίστροφα.

Η Ιωάννα Μαλέσκου τότε είπε πως οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εμφάνισή της αλλά και με την προσωπική της ζωή: «Με τις αλλαγές ξέρεις τι γίνεται; Δεν κόβω μόνο το μαλλί αλλά και ανθρώπους και συνθήκες που δεν θέλω στη ζωή μου. Ό,τι δεν λύνεται κόβεται, αγάπη», δήλωσε.

