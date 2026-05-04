Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, για την τηλεοπτική της πορεία, αλλά και τα πρόσφατα σχόλια που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό της μέλλον, εξηγώντας ότι η σεζόν βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως παραμένει συγκεντρωμένη στη δουλειά της μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Όπως σημείωσε, τα δεδομένα στην τηλεόραση είναι απαιτητικά, ωστόσο η ίδια δηλώνει ικανοποιημένη από τη συνεργασία της και την πορεία της εκπομπής, δίνοντας προτεραιότητα στο κανάλι με το οποίο συνεργάζεται.

Παράλληλα, σχολίασε ότι, παρότι δεν μπορεί να μιλήσει για συζητήσεις της επόμενης σεζόν, διατηρεί άριστες σχέσεις με τον σταθμό και αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, τονίζοντας πως, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάτι οριστικό.

Αναφερόμενη στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει συγκεκριμένες εντάσεις στη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, κράτησε χαμηλούς τόνους, λέγοντας πως δεν θέλει να μπει σε λεπτομέρειες και ότι γνωρίζει τη δική της πραγματικότητα.

Όπως είπε, προτιμά να εστιάζει στη δική της πορεία και στους στόχους της, χωρίς να επηρεάζεται από όσα ακούγονται γύρω της.

Κλείνοντας, η ίδια υπογράμμισε ότι εκτιμά την ειλικρίνεια και πως μέσα από την εμπειρία της έχει μάθει να ξεχωρίζει τους ανθρώπους με τους οποίους θέλει να βρίσκεται κοντά, αλλά και εκείνους από τους οποίους επιλέγει να κρατά αποστάσεις, δίνοντας έμφαση στην προσωπική της ισορροπία και εξέλιξη.

