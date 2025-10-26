Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ιωάννα Μάνδρου μίλησε στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι», με αφορμή τη μεταγραφή της από το ΣΚΑΪ στο Mega. Η έμπειρη δημοσιογράφος και επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ αναφέρθηκε στη νέα της επαγγελματική φάση, στις δυσκολίες της τηλεόρασης και δεν δίστασε να σχολιάσει πρόσωπα και καταστάσεις που απασχολούν το τηλεοπτικό προσκήνιο.

Η ίδια σημείωσε: «Ήταν μια μεταγραφή δύσκολη, μετά από πολλά χρόνια. Μετά από 16 χρόνια δεν είναι εύκολο και οφείλω να ομολογήσω ότι με τον ΣΚΑΪ δεν είχα κανένα παράπονο, αλλά πρέπει να αλλάζουμε κιόλας».

Η Ιωάννα Μάνδρου ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν την ενδιέφερε να κάνει δική της εκπομπή: «Μου έχει προταθεί πολλές φορές, αλλά θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί παίρνεις το βάρος να δημιουργήσεις ένα προϊόν που πρέπει να αρέσει. Αν δεν αρέσει και τα νούμερα δεν είναι καλά, το επαγγελματικό κόστος δεν είναι εύκολο».

Σχολιάζοντας την πρόωρη λήξη της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, η γνωστή δημοσιογράφος είπε: «Με στενοχώρησε πολύ, γιατί γνωρίζω την Τατιάνα προσωπικά και την εκτιμώ πολύ για τη δουλειά της και την επαγγελματικότητά της. Κανένας συνάδελφος δεν χαίρεται όταν μια εκπομπή που ξεκινά με τις καλύτερες προσδοκίες, τελειώνει απρόσμενα».

Για τη διαμάχη της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με το ΣΚΑΪ, η Ιωάννα Μάνδρου σχολίασε: «Ξέρω προσωπικά τον Γιώργο Κουρδή και τη μεγάλη του επάρκεια. Θέλω αυτή η διαμάχη να βρει μία λύση θετική και για τις δύο πλευρές».

Ωστόσο, η φράση που συζητήθηκε περισσότερο ήταν το σχόλιό της για τους αστυνομικούς που συμμετέχουν σε τηλεοπτικά πάνελ: «Είναι μαϊντανοί. Βγαίνουν είτε για να πολιτευτούν, είτε για να εμφανίσουν τον εαυτό τους. Δεν προσφέρουν κάτι στην ενημέρωση».

Η Ιωάννα Μάνδρου δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την απόφαση του Γιώργου Παπαδάκη να αποσυρθεί: «Νομίζω ήταν σωστή η απόφασή του την κατάλληλη στιγμή. Δεν χρειάζεται κανείς να σέρνεται για να αφήσει τη δουλειά. Πρέπει να αποφασίζει με ψηλά το κεφάλι να φύγει όταν πρέπει».

Τέλος, αναφέρθηκε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας: «Με ενόχλησε αφάνταστα. Αν υπάρχουν οικογενειακές κόντρες δεν θέλω να κρίνω, αλλά η κάλυψη του θέματος έπρεπε να γίνει με περισσότερη ευαισθησία και κοινωνική ενσυναίσθηση».

govastileto.gr – Ιωάννα Μάνδρου: Μας «συστήνει» την δίδυμη αδελφή της, Χριστίνα Μάνδρου – Είναι ολόιδιες