Έξι χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκαλύπτει ότι εξακολουθεί να δέχεται απειλητικά μηνύματα στα social media, ενώ εκφράζει την ανησυχία της για το ενδεχόμενο αποφυλάκισης της Έφης Κακαράντζουλα.

Οι απειλές και η προσφυγή στις Αρχές

Μιλώντας στην εκπομπή «Talk of the Town» με τον Βαγγέλη Καράλη, η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανέφερε ότι λαμβάνει μηνύματα που θεωρεί απειλητικά για τη ζωή της. Όπως διευκρίνισε, δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά, ούτε αν συνδέονται με την Έφη Κακαράντζουλα ή με κάποιο άτομο από το περιβάλλον της.

Η ίδια υποστήριξε ότι τα μηνύματα είναι συγκεκριμένα και πως έχει ήδη παραδώσει τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες Αρχές.

«Δέχομαι κάποια απειλητικά μηνύματα στα social media για τη ζωή μου. Δεν ξέρω εάν είναι η ίδια ή κάποιος από το περιβάλλον της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η θέση της για την πιθανή αποφυλάκιση

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αποφυλάκισης της γυναίκας που της επιτέθηκε τον Μάιο του 2020, εκφράζοντας την αντίθεσή της. Όπως είπε, δεν θεωρεί ότι η ίδια έχει μετανιώσει ή έχει αλλάξει στάση.

«Η γυναίκα που μου επιτέθηκε δεν έχει μετανιώσει ούτε έχει σωφρονιστεί, δεν πρέπει να αποφυλακιστεί», τόνισε.

Παρά τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, η ίδια προσπαθεί να προχωρήσει τη ζωή της, έχοντας ως στόχο να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και να πραγματοποιήσει τα όνειρά της.

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