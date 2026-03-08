Η Ιωάννα Παλιοσπύρου γιόρτασε τα 40α της γενέθλια στις εξωτικές Μαλδίβες, και φρόντισε να ανεβάσει στιγμιότυπα όπου ποζάρει ανέμελη στο ειδυλλιακό τοπίο που προσφέρουν, κρατώντας μια καρύδα την οποία έχει διακοσμήσει με κεράκια, δίνοντας έτσι μια πρωτότυπη νότα στην εορταστική αυτή περίσταση.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου φαίνεται να γιορτάζει ανέμελη την είσοδό της στην τέταρτη δεκαετία της ζωής της, φορώντας ένα κόκκινο ολόσωμο μαγιό, το οποίο έχει συνδυάσει με μια πλεκτή μπαντάνα, ενώ χαλαρώνει στην άμμο της μαγευτικής παραλίας στις Μαλδίβες, γιορτάζοντας με μια καρύδα αντί για τούρτα.

Στην ανάρτησή της, απευθύνεται στο διαδικτυακό κοινό της γράφοντας: «Ευγνώμων για όλες τις εμπειρίες που έχω συλλέξει, για τα μαθήματα που μου χάρισε η ζωή και για το πολύτιμο δώρο να μεγαλώνω. Κοιτάζοντας πίσω, σε κάθε στροφή βρίσκω και μια ανάμνηση που μου θυμίζει πόσο όμορφη είναι η ζωή – και με κάνει να χαμογελώ!

Θέλω να τη ζήσω ολόκληρη. Να ρουφήξω κάθε στιγμή μέχρι την τελευταία της σταγόνα, με χαμόγελο και αγάπη. Μια νέα, συναρπαστική δεκαετία ξεκινά… και την περιμένω με ανοιχτή καρδιά. Happy 40th birthday».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paliospirou Joanna (@ioanna_paliospirou)

govastiletto.gr – Ιωάννα Παλιοσπύρου: Σοκάρει 5 χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι – «Μου λείπει η παλιά Ιωάννα!»