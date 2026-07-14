Μετά το σύντομο ταξίδι της στην Αλβανία όπου παρακολούθησε τη συναυλία του Kanye West, η Ιωάννα Παλιοσπύρου ταξίδεψε στην Αντίπαρο για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της στο κυκλαδίτικο νησί, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την παραλία, αλλά και από τις γαστρονομικές εμπειρίες που απόλαυσε κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα για την έννοια της ευτυχίας και της ελευθερίας, γράφοντας: «Πολυτέλεια δεν είναι τα ακριβά αντικείμενα. Είναι να νιώθεις ξανά ελεύθερος μέσα στο σώμα και στην ψυχή σου».

Απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους, τους κάλεσε επίσης να μοιραστούν τις δικές τους σκέψεις, ρωτώντας: «Ποιο μέρος σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ελεύθερος;».

Η δημοσίευσή της συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια, με τους followers της να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το αισιόδοξο μήνυμα που επέλεξε να μοιραστεί.

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