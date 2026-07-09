Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, που διατηρεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επέλεξε να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις των ακολούθων της μέσα από ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ανάμεσα στα ερωτήματα που δέχθηκε, αρκετοί θέλησαν να μάθουν πώς καλύπτει τα έξοδά της και πώς καταφέρνει να ταξιδεύει, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζει μετά την επίθεση με βιτριόλι.

Η ίδια αποκάλυψε ότι, εξαιτίας της αναπηρίας που προκλήθηκε από την επίθεση και της αδυναμίας της να εργαστεί, λαμβάνει αναπηρική σύνταξη.

«Ξέρω πως πολλές φορές δεν φαίνεται, επειδή επιλέγω να χαμογελώ και να μην αφήνω τις δυσκολίες να κυριαρχούν στην εικόνα μου. Ωστόσο, λόγω της αναπηρίας μου και της αδυναμίας μου να εργαστώ, είμαι συνταξιούχος αναπηρίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίθεση που άλλαξε τη ζωή της

Η ζωή της Ιωάννας Παλιοσπύρου άλλαξε δραματικά στις 20 Μαΐου 2020, όταν δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό στην είσοδο του κτηρίου όπου εργαζόταν, στην Καλλιθέα.

Μετά την επίθεση μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου ξεκίνησε ένας μακρύς και δύσκολος αγώνας αποκατάστασης. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε πολυάριθμες χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες, ενώ συνεχίζει να μοιράζεται δημόσια την προσωπική της διαδρομή, στέλνοντας μηνύματα δύναμης και αισιοδοξίας.



Govastiletto.gr – Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το άλμπουμ από το ταξίδι της στις Μαλδίβες και το συγκινητικό μήνυμα για το σώμα της