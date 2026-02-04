Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram φωτογραφίες και βίντεο από την πορεία της αποκατάστασης μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε, δείχνοντας τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε με ειλικρίνεια: «Με ρωτάς πώς αντέχω… δεν ξέρω. Ένστικτο; Προσποιούμαι; Ξεγελάω τον εαυτό μου πως το επόμενο θα είναι και το τελευταίο; Ξέρω μόνο να συνεχίζω και να ελπίζω για το καλύτερο. Τίποτα περισσότερο. Never give up. Keep going. Είμαι καλά, σχεδόν έχω αναρρώσει. Σε 2 μήνες θα ξαναπάω. Τελευταία φωτό: It’s a wrap».

Η Ιωάννα είναι μία γυναίκα-μαχήτρια. Η ιστορία της δίνει δύναμη σε πολλές γυναίκες εκεί έξω, ενώ από την πρώτη κι όλας στιγμή, δέχτηκε ένα τεράστιο κύμα αγάπης από γυναίκες που δε τη γνώριζαν.

Η ανάρτηση αναδεικνύει την επιμονή της Παλιοσπύρου να προχωρά μπροστά, παρά τις δυσκολίες και τον πόνο, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.

