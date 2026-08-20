Ένα ιδιαίτερα προσβλητικό και σοκαριστικό μήνυμα που δέχτηκε στα social media αποφάσισε να δημοσιοποιήσει η Ιωάννα Παλιοσπύρου, έξι χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι που σημάδεψε τη ζωή της.

Ένας άνδρας, όπως φαίνεται από το μήνυμα που έλαβε, εξέφρασε την ενόχλησή του για το περιεχόμενο που μοιράζεται καθημερινά στα social media, όπου παρουσιάζει στιγμές από την προσωπική της ζωή και πράγματα που την ενδιαφέρουν.

Ο ίδιος δεν περιορίστηκε στην κριτική για τις αναρτήσεις της, αλλά προχώρησε σε ακραίες και χυδαίες αναφορές για την επίθεση που δέχτηκε, ευχόμενος μάλιστα να αποφυλακιστεί η γυναίκα που της πέταξε βιτριόλι, ώστε να της επιτεθεί ξανά.

«Μας ζάλισες κορίτσι μου, είναι πολύ σπαστικό συνέχεια να ανεβάζεις πράγματα άσχετα. Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι. Μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα, απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα. Κάτσε λίγο στ’ αυγά σου. Ο κόσμος δεν έχει να φάει κι εσύ όλη την ώρα ανεβάζεις. Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι. Φαντάζομαι πριν πως ήσουνα σπαστική γυναίκα, γι’ αυτό σου έριξε βιτριόλι. Πολύ καλά σου έκανε», έγραψε μεταξύ άλλων, ενώ στη συνέχεια σχολίασε με απαξιωτικό τρόπο τις δημοσιεύσεις της και την εμφάνισή της πριν από την επίθεση.

Παρά το περιεχόμενο του μηνύματος, η Ιωάννα Παλιοσπύρου επέλεξε να μην απαντήσει στον ίδιο τόνο. Με μια σύντομη φράση, έθεσε το ερώτημα που θεωρεί πως βρίσκεται στην καρδιά μιας τέτοιας συμπεριφοράς: «Γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;».

Με αυτόν τον τρόπο, η Ιωάννα Παλιοσπύρου κράτησε την ψυχραιμία της απέναντι σε μια ακόμη επίθεση που δέχτηκε δημόσια, επιλέγοντας να απαντήσει χωρίς να ακολουθήσει τη λογική του συγκεκριμένου μηνύματος.

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