Με καλοκαιρινή διάθεση καλωσόρισε τον Αύγουστο η Ιωάννα Παλιοσπύρου, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες τραβηγμένες πάνω σε σκάφος.

Στα στιγμιότυπα ποζάρει με διαφορετικές καλοκαιρινές εμφανίσεις, δείχνοντας την αγάπη της για το καλοκαίρι.

Μαζί με τις εικόνες θέλησε να στείλει τις ευχές της για τον νέο μήνα, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα αισιόδοξο μήνυμα.

«Καλό Αύγουστο! Μακάρι αυτός ο μήνας να μετρηθεί με ηλιοβασιλέματα, αγκαλιές, γέλια και εκείνες τις μικρές στιγμές που κάνουν τη ζωή να μοιάζει πολύ πιο μεγάλη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paliospirou Joanna (@ioanna_paliospirou)

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