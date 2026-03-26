Η Ιωάννα Παλιοσπύρου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα, μιλώντας για το πρόσφατο ταξίδι της στο Μπαλί, τα νέα επαγγελματικά της βήματα, αλλά και τις κοστοβόρες θεραπείες που συνεχίζει να κάνει στο Λονδίνο.

Σχετικά με το ταξίδι της, το οποίο έγινε με αφορμή τα γενέθλιά της, ανέφερε: «Πίστευα ότι θα είμαι αγχωμένη μπαίνοντας στη δεκαετία των 40, αλλά φρόντισα να βρίσκομαι στο σωστό μέρος. Βέβαια, δεν πέτυχα στο σωστό timing… ξεκίνησαν δύο πόλεμοι και ακυρώθηκαν οι πτήσεις μας. Παρ’ όλα αυτά, το μέρος είναι μοναδικό. Προσπαθώ και βελτιώνομαι χρόνο με το χρόνο, τόσο με τον εαυτό μου, όσο και στις σχέσεις μου με τους άλλους».

Για τα νέα επαγγελματικά της βήματα, αποκάλυψε: «Το βιβλίο μου θα ολοκληρωθεί σε λίγο καιρό. Συνεχίζεται η λειτουργία του ιδρύματός μου. Ετοιμάζω επίσης ένα vidcast, την παρουσίαση του οποίου θα αναλάβω εγώ μαζί με μια άλλη γυναίκα που προσωπικά θαυμάζω».

Παράλληλα, η Ιωάννα αναφέρθηκε στις θεραπείες της στο Λονδίνο, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και κοστοβόρες, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της αποφυλάκισης της δράστιδας της επίθεσης με βιτριόλι, Κακαράντζουλα.

«Συνεχίζω τις θεραπείες μου στο Λονδίνο. Τα κόστη πολλαπλασιάζονται. Δεν υπάρχει καμία στήριξη από το κράτος. Είναι κάτι που το έχω αναλάβει προσωπικά εγώ. Προς το παρόν βρίσκω τους τρόπους, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το έχω και στο μέλλον», αποκάλυψε η ίδια.

«Η θηλυκότητα είναι το χαμόγελο και η αυτοπεποίθηση. Έχω βρει τη μοναδικότητα που έχουν τα σημάδια μου και δεν τα κρύβω. Η Αστυνομία δεν μου απαντάει για το πότε θα αποφυλακιστεί η γυναίκα που μου επιτέθηκε. Πιστεύω θα είναι μέσα σε αυτή τη χρονιά».

