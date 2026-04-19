Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το άλμπουμ από το ταξίδι της στις Μαλδίβες και το συγκινητικό μήνυμα για το σώμα της

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημοσιοποίησε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, χθες, Σάββατο 18/4, η ίδια ανέφερε, στο νέο της post, ότι νιώθει ευγνώμων για το σώμα της, γιατί χάρη σε αυτό, είναι ζωντανή. Αυτή η λεζάντα συμπληρώθηκε μέσα από φωτογραφίες της από τις εξωτικές Μαλδίβες, που φαίνεται πόσο πολύ ανανεώθηκε από αυτό το ταξίδι.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε: «That’s me! Έμαθα να αγαπάω το σώμα μου ξανά.. όχι γιατί είναι “τέλειο”, αλλά γιατί με κράτησε ζωντανή. Ελπίζω να ΣΕ αγαπάς, με τις μοναδικές ατέλειες σου».

H Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράζεται αρκετές φορές σκέψεις και συναισθήματά της, με τους followers της στο Instagram. Πριν 2 μήνες, μάλιστα, έγραψε ένα τρυφερό μήνυμα για την πορεία της αποκατάστασής της: «Με ρωτάς πως αντέχω… δεν ξέρω. Ένστικτο; Προσποιούμαι; Ξεγελάω τον εαυτό μου πως το επόμενο θα είναι και το τελευταίο; Ξέρω μόνο να συνεχίζω και να ελπίζω για το καλύτερο. Τίποτα περισσότερο.