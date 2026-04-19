Κυριακή 19 Απριλίου 2026,
Lifestyle

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το άλμπουμ από το ταξίδι της στις Μαλδίβες και το συγκινητικό μήνυμα για το σώμα της

«Έμαθα να αγαπάω το σώμα μου ξανά»...
Βασίλης Κοντζεδάκης
19.04.2026 | 10:40 UPD:19.04.2026, 10:09
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημοσιοποίησε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, χθες, Σάββατο 18/4, η ίδια ανέφερε, στο νέο της post, ότι νιώθει ευγνώμων για το σώμα της, γιατί χάρη σε αυτό, είναι ζωντανή. Αυτή η λεζάντα συμπληρώθηκε μέσα από φωτογραφίες της από τις εξωτικές Μαλδίβες, που φαίνεται πόσο πολύ ανανεώθηκε από αυτό το ταξίδι.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε: «That’s me! Έμαθα να αγαπάω το σώμα μου ξανά.. όχι γιατί είναι “τέλειο”, αλλά γιατί με κράτησε ζωντανή. Ελπίζω να ΣΕ αγαπάς, με τις μοναδικές ατέλειες σου».

H Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράζεται αρκετές φορές σκέψεις και συναισθήματά της, με τους followers της στο Instagram. Πριν 2 μήνες, μάλιστα, έγραψε ένα τρυφερό μήνυμα για την πορεία της αποκατάστασής της: «Με ρωτάς πως αντέχω… δεν ξέρω. Ένστικτο; Προσποιούμαι; Ξεγελάω τον εαυτό μου πως το επόμενο θα είναι και το τελευταίο; Ξέρω μόνο να συνεχίζω και να ελπίζω για το καλύτερο. Τίποτα περισσότερο.

Never give up. Keep going.
*Είμαι καλά, σχεδόν έχω αναρρώσει.
**Σε 2 μήνες θα ξαναπάω
***Τελευταία φωτογραφία: It’s a wrap!».

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ιωάννα Παλιοσπύρου #Μαλδίβες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.