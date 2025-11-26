Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πήρε 13 κιλά κατά την εγκυμοσύνη της και σχολίασε ότι τα κιλά της εγκυμοσύνης συχνά υπερεκτιμώνται: «Μία γυναίκα η οποία μπορεί να έχει παραπάνω κιλά νομίζω ότι το καλύτερο είναι να πάρει μέχρι 6 κιλά. Το ταβάνι για μια γυναίκα στα δικά μου κιλά είναι να πάρει μαξ 15 κιλά».

Η Ιωάννα τόνισε ότι η προτεραιότητα κατά την εγκυμοσύνη είναι η φροντίδα του μωρού και όχι η εμφάνιση: «Ήταν προτεραιότητα αυτό που ζω, δεν με νοιάζει μετά πώς θα είμαι, πώς θα φανεί το σώμα μου».

Παράλληλα, μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή λέγοντας ότι ο γιος της, Αντώνης, της ζητά «αδελφάκι».

Η Ιωάννα Παππά και ο σύντροφός της, Κώστας Πάντος, είναι μαζί τα τελευταία 11 χρόνια και έχουν έναν γιο, τον Αντώνη, γεννημένο τον Αύγουστο του 2019. Το ζευγάρι δεν έχει παντρευτεί, αλλά υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης λίγο πριν τη γέννηση του γιου τους.