Μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία από τα νεανικά της χρόνια μοιράστηκε η Ιωάννα Πηλιχού, αποκαλύπτοντας πως, όταν ήταν 18 ετών, ένας γιατρός επιχείρησε να την κακοποιήσει, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η επίθεση, καθώς κατάφερε να διαφύγει.

Η ηθοποιός, μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή Rainbow Mermaids, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έφερε το κίνημα #MeToo, αλλά και στο προσωπικό περιστατικό που, όπως είπε, σημάδεψε τη ζωή της.

«Πήγε να με κακοποιήσει γιατρός, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Μόλις είχα ενηλικιωθεί. Ήταν απόπειρα κακοποιητικής συμπεριφοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τη στιγμή της διαφυγής της, εξήγησε πως η ενασχόλησή της με τον στίβο αποδείχθηκε καθοριστική: «Ο στίβος με βοήθησε, γιατί πήδηξα πάνω από δύο κρεβάτια, έτρεξα και βγήκα».

Όπως είπε, υπήρχε ο φόβος ότι κανείς δεν θα τη πίστευε, ενώ σήμερα θεωρεί πως η κοινωνία είναι περισσότερο έτοιμη να ακούσει και να στηρίξει όσους καταγγέλλουν ανάλογες συμπεριφορές.

Στη συνέντευξή της αναφέρθηκε ακόμη, στα πρώτα επαγγελματικά της βήματα, αποκαλύπτοντας ότι εργάστηκε για χρόνια στον χώρο της εστίασης, κυρίως σε νυχτερινά καταστήματα. Όπως εξήγησε, προτιμούσε θέσεις που δεν απαιτούσαν έντονη επαφή με τον κόσμο, καθώς δεν ένιωθε άνετα με τη συνεχή επικοινωνία κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εργασίας.