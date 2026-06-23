Το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου ο Γιώργος Σαμπάνης βρέθηκε στο θέατρο Άλσος και ερμήνευσε παλιές και καινούργιες επιτυχίες του, μαγεύοντας τους χιλιάδες θαυμαστές του.

Από το πλευρό του δεν θα μπορούσε να λείπει η επί χρόνια σύντροφός του, Ιωάννα Σαρρή, η οποία τον στηρίζει σε κάθε του καλλιτεχνικό βήμα.

Για τη συγκεκριμένη βραδινή έξοδο, το γνωστό μοντέλο επέλεξε ένα άκρως θηλυκό και καλοκαιρινό look που ακολουθεί πιστά τη διαχρονική τάση του «Barbiecore». Συγκεκριμένα, μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό μίνι φόρεμα σε απαλή ροζ απόχρωση, το οποίο αναδείκνυε το καλλίγραμμο σώμα της.

Το φόρεμα διέθετε διακριτικές λεπτομέρειες με σούρες, corset-style μπούστο και λεπτές τιράντες, αναδεικνύοντας ιδανικά το ντεκολτέ και τα καλογυμνασμένα πόδια της. Το στυλ της ολοκληρώθηκε με αξεσουάρ που έδωσαν extra λάμψη στο σύνολο.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Γιώργος Σαμπάνης: Κοινή εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας με την Ιωάννα Σαρρή