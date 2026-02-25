Σε κλίμα απόλυτης ευτυχίας, η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος αποκάλυψαν το φύλο του δεύτερου μωρού τους. Λίγο πριν την άφιξη του νέου μέλους, το ζευγάρι διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό gender reveal party, μοιράζοντας με αγαπημένα πρόσωπα τη συγκίνηση για το αν ο μικρός τους γιος θα αποκτήσει αδερφό ή αδερφή.

Λίγες μέρες αργότερα, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Σιαμπάνη μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από τη στιγμή της αποκάλυψης, στο οποίο βλέπουμε αμέτρητα μπλε μπαλόνια να βγαίνουν από ένα μεγάλο κουτί.

Η χαρά του ζευγαριού ήταν απερίγραπτη, με την οικογένεια και τους φίλους τους να γιορτάζουν μαζί τους αυτή τη ξεχωριστή στιγμή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Siampani (@ioanna__siampani)

Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2022, λίγους μήνες πριν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

«Η μητρότητα με έχει αλλάξει πολύ ως προσωπικότητα, γιατί έχω γνωρίσει την απόλυτη αγάπη. Επίσης, με τη γέννηση του μωρού μου νιώθω πλέον πιο δυνατή. Μοναδικός στόχος μου είναι ο Φώτης μου να γίνει ένα καλό παιδί και ένας καλός χριστιανός», είχε δηλώσει η Ιωάννα Σιαμπάνη στην εφημερίδα Espresso.

