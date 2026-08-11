Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της βιώνει η Ιωάννα Σιαμπάνη, έχοντας πλέον προσαρμοστεί στη νέα της καθημερινότητα, ως μητέρα δύο αγοριών.

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και ο σύζυγός της, Τζίμης Σταθοκωστόπουλος, υποδέχτηκαν πριν από λίγο καιρό, το δεύτερο παιδί τους και απολαμβάνουν τις στιγμές με τον νεότερο γιο τους.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα γλυκό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, φαίνονται τα μικροσκοπικά ποδαράκια του δύο μηνών μωρού της να αγγίζουν για πρώτη φορά την άμμο, σε μία από τις πρώτες του καλοκαιρινές εμπειρίες.

«Μικρά πατουσάκια στην άμμο», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις τη γλυκιά οικογενειακή στιγμή.

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