Η Ιωάννα Σιαμπάνη ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο, η οποία υποδέχτηκε το δεύτερο γιο της με τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο.

Το ζευγάρι κράτησε κρυφή τη χαρμόσυνη είδηση, με την ίδια να εξηγεί τους λόγους στη λεζάντα των φωτογραφιών.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη ανέφερε: «Τις τελευταίες μέρες κρατήσαμε αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο μόνο για εμάς. Χρειαζόμασταν λίγο χρόνο να γνωριστούμε, να προσαρμοστούμε στη νέα μας καθημερινότητα ως τετραμελής οικογένεια και να είμαστε δίπλα στον μεγάλο μας γιο, που κι εκείνος ζει μια μεγάλη αλλαγή. Η γέννα μου ήταν ακριβώς όπως την είχα ονειρευτεί. Ένας όμορφος φυσιολογικός τοκετός που θα θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη.

Οι μέρες μας τώρα είναι γεμάτες αγκαλιές, ξενύχτια, καινούργιες ισορροπίες και πολλή, πολλή αγάπη. Και η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι. Καλώς ήρθες στη ζωή μας, μικρέ μας. Ήσουν πάντα κομμάτι της καρδιάς μας».

govastiletto.gr – Ιωάννα Σιαμπάνη: Γέννησε υπό άκρα μυστικότητα και πήρε εξιτήριο με τον νεογέννητο γιο της