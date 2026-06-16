Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος, οι οποίοι καλωσόρισαν στον κόσμο πριν από τρεις εβδομάδες το δεύτερο τους παιδί.

Η όμορφη μαμά επέλεξε να πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή εμφάνιση σε έναν γάμο που ήταν καλεσμένη η οικογένειά τους.

Η Ιωάννα έκλεψε κυριολεκτικά την παράσταση με την σιλουέτα της αφού πολύ γρήγορα έχει επανέλθει πλήρως στα κιλά της. Για την περίσταση επέλεξε ένα καφέ στενό φόρεμα που την κολάκευε ιδιαίτερα. Τα μαλλιά της ήταν όμορφα χτενισμένα πίσω ώστε να αναδεικνύεται το σχέδιο του φορέματος και η εξίσου εντυπωσιακή πλάτη.

Στο πλευρό της ο συζύγου της Τζίμης, αλλά και τα δυο τους παιδιά. Σύσσωμη η οικογένεια παρευρέθηκε στο ευτυχές γεγονός και η όμορφη Ιωάννα φωτογραφήθηκε χαμογελαστή με τον μεγάλο της γιο, αλλά και μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κρατούσε τρυφερά το νεογέννητο αγοράκι τους.

govastiletto.gr – Ιωάννα Σιαμπάνη: Οι πρώτες φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο με το νεογέννητο γιο της